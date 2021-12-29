Erdoğan öğretmenlere müjde verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir" açıklamasında bulundu.
Eğitim 29.12.2021, 22:06 29.12.2021, 22:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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