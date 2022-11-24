Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, "Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum" dedi.