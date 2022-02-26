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En büyük pay İstanbul'a ayrıldı

Özer, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığının en büyük yatırım bütçesinin İstanbul'a ayrıldığını söyledi.

Eğitim 26.02.2022, 00:47
En büyük pay İstanbul'a ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022'de İstanbul'umuza, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesindeki en büyük yatırım bütçesini ayırmış bulunmaktayız. Yaklaşık 8,9 milyarlık yatırımı İstanbul'la buluşturacağız." dedi.

Özer, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde ülke genelinde okullar, derslikler, öğretmen sayılarında tarihin hiçbir döneminde şahitlik edilemeyecek büyüklükte iyileşmeler sağlandığını söyledi.

Bakan Özer, 81 ildeki okul ve derslik sayılarında 2-3 kat oranında büyüme sağlandığını vurgulayarak 2000'li yıllarda 200 bin civarında olan derslik sayısının bugün itibarıyla 609 bini devlet okullarında olmak üzere toplam 855 bine ulaştığını kaydetti.

"1,2 milyon öğretmenle devasa bir eğitim sistemine sahibiz"

Ortaöğretimdeki okullaşma oranının 2000'li yıllarda yüzde 44 seviyesindeyken bugün yüzde 90 seviyesine ulaştığının altını çizen Özer, "Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 14 seviyesinden bugün yüzde 45 seviyesine ulaştı. En büyük gelişme okul öncesi eğitimde gerçekleşti. 2000'li yıllarda yüzde 14 olan 5 yaşındaki okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 90'lar seviyesine geldi. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm vatandaşlarımızın çocukları çok kolay bir şekilde eğitime erişebildiler." diye konuştu.

Bakan Özer, Türkiye'nin eğitimde "kalite odaklı bir büyümeye tanıklık ettiğini" vurgulayarak "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı sürekli düştü ve OECD ortalamasına ulaştı. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bine yakın öğretmen varken bugün itibarıyla 1,2 milyon öğretmenle devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldular." dedi.

"İstanbul'da okulların maliyeti 44 milyar liraya ulaştı"

Özer, bu gelişmelerden İstanbul'un en büyük payı aldığının altını çizerek şöyle konuştu:

"İstanbul'da son 2 yılda bir kısmını Milli Eğitim Bakanlığı, bir kısmı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, bir kısmı hayırseverlerimizin yaptığı okulların maliyeti 44 milyar liraya ulaştı. Artık İstanbul'umuzun her köşesinde çocuklarımız çok rahat bir şekilde eğitimin tüm kademelerine erişebilmektedir. Aynı zamanda 2022'de İstanbul'umuza, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesindeki en büyük yatırım bütçesini ayırmış bulunmaktayız. Yaklaşık 8,9 milyarlık yatırımı İstanbul'la buluşturacağız. Bugün açılışını yapacağımız okullarla ve 2022'de yapacağımız yeni yatırımlarla İstanbul'umuzda eğitimin kalitesi her geçen gün daha çok artacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 19 yılda eğitime sürekli en büyük bütçeyi verdiğini ve Türkiye'de eğitim tarihinde eğitimin evrenselleşmesine liderlik ettiğini belirten Özer, açılışı yapılacak yatırımların gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı İstanbul Valisi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimine teşekkür ederek hayırseverleri kutladı.

Bakan Özer, eğitim yatırımlarının İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
#Milli Eğitim Bakanı #mahmut özer #İstanbul
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