Eğitime seçim molası
Bakan Özer, 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okulların tatil edileceğini, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını söyledi.
Eğitim 07.05.2023, 11:26 07.05.2023, 11:29
Okullar 14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün tatil olacak.
Son dakika haberini Bakan Özer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." denildi.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Beşiktaş
|32
|68
|3. Fenerbahçe
|30
|67
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|30
|25
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16