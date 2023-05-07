Eğitime seçim molası

Okullar 14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün tatil olacak.

Son dakika haberini Bakan Özer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." denildi.