Düzce'de eğitime bir hafta ara verildi

Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından okulların bir hafta tatil edildiği açıklandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.