DGS yerleştirme belli oldu

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI