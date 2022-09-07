DGS yerleştirme belli oldu
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0