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DDK'dan KPSS'yle ilgili suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Eğitim 03.08.2022, 19:46 03.08.2022, 19:52
DDK'dan KPSS'yle ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KPSS'yle ilgili iddialarının araştırılması için inceleme başlatılmıştı.

İncelemeler sürerken, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına KPPS için suç duyurusunda bulundu.

#Devlet Denetleme Kurulu #KPSS
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