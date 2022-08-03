DDK'dan KPSS'yle ilgili suç duyurusu
Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Eğitim 03.08.2022, 19:46 03.08.2022, 19:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KPSS'yle ilgili iddialarının araştırılması için inceleme başlatılmıştı.
İncelemeler sürerken, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına KPPS için suç duyurusunda bulundu.
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