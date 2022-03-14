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Çeşitli illerde eğitime ara

Rize, Trabzon, Muş, Bingöl, Ağrı, Samsun, Kastamonu, Bitlis ve Iğdır'da devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirdi.

Eğitim 14.03.2022, 19:50 15.03.2022, 01:22
Çeşitli illerde eğitime ara

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 15 Mart Salı günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi. 

Bingöl

Bingöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Samsun

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde 15 Mart Salı günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. 

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.

Iğdır

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.

Bu sebeple Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim yapılamayacak. 

Kastamonu

Küre Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 15 Mart Salı eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar 15 Mart Salı tatil edildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle yatılı bölge okulları hariç köy okulları ile taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçe hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca il genelinde engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
#Rize #kar yağışı #eğitim
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