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Bugün karne günü

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor.

Eğitim 20.01.2023, 10:22
Bugün karne günü

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere karneleri verilmeye başlandı. 

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajında 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin başarıyla geçildiğini belirterek bu eğitim öğretim dönemindeki katkıları için öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkürlerini iletti.

Mesajında öğrencilere, "Bu ülke, bu gelecek sizlere ait" sözleriyle hitap eden Özer, "Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz, güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün alınan karnelerin öğrencilerin şahsını değil, dönem boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Önemli olan, bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum. Bilime, kültüre, sanata olan ilgi ve merakınız, yüksek karaktere sahip bireyler olarak yetişmeniz, öğretmenleriniz ve ailelerinizi en az benim kadar gururlandırıyor. Her birinizin yetenekleriniz çerçevesinde hayata hazırlandığınızı görmek, kendiniz ve ülkenize değer katan bireylere dönüşmenizi izlemek bizleri sevindiriyor. Bu yarıyıl tatilinde Bakanlığımızca ilk kez düzenlenecek olan kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimize şimdiden kolaylık ve başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik eder, başarılarınızı devam ettireceğiniz yeni eğitim öğretim döneminde buluşana kadar mutlu bir tatil geçirmenizi temenni ederim."

Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenleri işaret ederek "Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum." açıklamasında bulundu.

Velilere, "Çocuklarınız bizim en kıymetli emanetlerimizdir." ifadelerini kullanan Özer, şunları kaydetti:

"Biliyorum ki sizler de evlatlarınızın her zaman yanında ve onların destekçilerisiniz. Öğrencilerimizin başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini birlikte izleyebilmek temennisiyle bu konudaki emeklerinize teşekkür ediyorum. Sizlere de çocuklarınızla birlikte iyi tatiller diliyorum. Birinci yarıyılın sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizi kutlar, ikinci dönemde sağlıkla buluşmak dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım."

Edirne

Edirne'de 57 bin 330 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Okullarda yapılan törenlerde öğrencilere karneleri verildi.

75. Yıl İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 1/E sınıfı öğretmeni Ali Küçük, sınıfta düzenlenen karne töreninde, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve öğrencilerin tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden Deniz Utku, karne aldıktan sonra AA muhabirine, notlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Tatilde arkadaşlarıyla sinemaya gideceğini belirten Utku, yeni dönem başlamadan önce ödevlerini de tamamlayacağını ifade etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde 53 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Okula smokin kıyafetiyle gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, bugün karne alacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Çevik, "En güzel, en şık kıyafetlerimi giydim. Bugün çok heyecanlıyım karnemi alacağım için. Eve gidince herkese göstereceğim karnemi. Çok mutluyum bugün." dedi.

Tekirdağ'da da Cumhuriyet İlkokulunda karnelerini alan öğrencilerin sevinçli olduğu gözlendi.

Kaynak: AA
#okul #Yarıyıl Tatili #Karne
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