Bu kez ücretsiz yardımcı kaynaklar da sıralarda olacak
MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.
Eğitim 11.09.2022, 20:48
Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.
Ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımız, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencilerimizi bekliyor… pic.twitter.com/LbvYVZVldb— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 11, 2022
Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.
Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.
Kaynak: AA
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|14
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|19. Nottingham Forest
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|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
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|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
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|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
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|9
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|4
|9
|8. Girona
|5
|7
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|5
|7
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|5
|7
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|7
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|6
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|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
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|5
|4
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|4
|17. Real Valladolid
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|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
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