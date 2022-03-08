Bitlis'te okullar tatil
Bitlis merkez ve bazı ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Eğitim 08.03.2022, 23:53
Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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