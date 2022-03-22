Bitlis'te okullar tatil
Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Eğitim 22.03.2022, 23:06
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kaynak: AA
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