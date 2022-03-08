Bir üniversite daha kuruluyor
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor.
Eğitim 08.03.2022, 21:13
TBMM Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.
Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.
Bu üniversite, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulundan oluşacak.
Kaynak: AA
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