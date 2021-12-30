BİLSEM kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınav için kılavuz yayımlandı.
Eğitim 30.12.2021, 17:53 30.12.2021, 17:57
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
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|18
|19
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|16
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|P
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|20
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|20
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|19
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|18
|16
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|15
|11
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|19
|11
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