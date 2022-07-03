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Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun eğitim serüvenini anlattı

Bilal Erdoğan, Türk müziğinin köklü tarihini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aktarmayı misyon olarak belirleyen Palet Türk Müziği İlkokulu'nun eğitim serüvenini anlattı.

Eğitim 03.07.2022, 01:21
Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun eğitim serüvenini anlattı

Türk müziği, tarihin belli dönemlerinde ötelenmiş ve icra noktasında geri planda bırakılmıştır.

Geleneksel anlamda icra edilen bu geniş ve kapsamlı kültürün tarihin tozlu raflarına kalkmasına razı gelemeyen isimler ise yeni çalışmalara ilham olmuştur.

Anaokulu ve İlkokul düzeyindeki çocuklara Türk müziği eğitimi verilmesiyle yeniden canlandırılmak istenen köklü gelenek, Palet Türk Müziği İlkokulu ile birlikte bir misyona önderlik etmiştir.

Türk müziğinin köklü tarihini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aktarmayı misyon olarak belirleyen Palet Türk Müziği İlkokulu'nun eğitim serüveni, Bilal Erdoğan tarafından anlatıldı.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nun ortaya çıkışı

90'lı yıllarda Cinuçen Tanrıkorur'un Türk müziğiyle ilgili çalışmalarında ilham alarak Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kurduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, burada çocuklara ilkokul seviyesinde verilen standart eğitimin yanında, Türk müziğiyle ilgili çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

"Batı da klasik müziğini yaşatabilmek için teşvik veriyor"

Uzun yıllar boyunca Batı müziğine karşı bir aşağılık kompleksine girildiğini belirten Erdoğan, "Maalesef aydınımız ve aydınımızdan başlıyor sonra gençlere de sirayet ediyor. İşte 'Bizim kültürümüz o kadar eğlenceli olsaydı gençler tabii ki yapardı. Bizim müziğimiz iyi olsaydı tabii ki insanlar buna teveccüh gösterirdi' böyle değil. Batıda da böyle değil. Batı da klasik müziğini, operasını yaşatabilmek için destek veriyor, teşvik veriyor." ifadelerini kullandı.

"Kendi müziğimizi doğru aktarmamız yeterli"

Bilal Erdoğan, "Bizim durduk yerde batının kültürüne karşı bir aşağılık kompleksi hissetmemiz yerine kendi müziğimizi, kendi kültürel değerlerimizi çocuklarımıza doğru bir şekilde aktarmaya çalışmamız yeterli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: En Son Haber

#Bilal Erdoğan #Palet Türk Müziği İlkokulu
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