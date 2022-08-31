Başkentte servis ücretlerine zam!
İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine zam yapıldı.
Eğitim 31.08.2022, 14:35
İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Başkent'te okul servisi ücretleri yüzde 30 zamlandı.
Ankara'da okul servis ücetlerine zam yapıldı.
Zammın ardından Ankara'da en yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 liraya yükseldi.
Yeni eğitim-öğretim yılında, okul servisi ücretleri 3 ila 6 kilometrede 5 bin 616 lira, 6 ila 10 kilometrede 6 bin 494 lira, 10 ila 15 kilometre arasında ise 7 bin 553 lira olarak uygulanacak.
15 kilometreyi aşanlara,, kilometre başı 150 lira ek tarife uygulanacak.
Zam kararı, Ankara Valiliği'nin onayına sunulacak. Valilik 7 gün içerisinde karara itiraz edebiliyor.
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