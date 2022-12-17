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Başarılı öğrencilere verilecek destekler belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kanunlarla belirlenmiş şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki öğrencilere yönelik "Başarı Teşvik Programı"nın detaylarını açıkladı.

Eğitim 17.12.2022, 11:24
Başarılı öğrencilere verilecek destekler belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı"na ilişkin detayları açıkladı.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirten Yanık, yıllık 1,5 milyar lira bütçe ayrıldığını anlattı.

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların başarılarının teşvikiyle yoksulluğun nesilden nesle geçişinde en önemli zincir olan çocukların destekleneceğini ve aileleriyle bu zinciri kırmalarının sağlanacağını vurgulayan Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu.

İşe giren meslek lisesi mezunlarına destek

Yanık programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."

"Öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz"

Bakan Yanık, "En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelerimize, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği sağlayacağız." müjdesini verdi.

Yurt içindeki üniversitelerde en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencilerden eğitim öğretim döneminde not ortalaması 100'lük sisteme göre 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar, mezuniyetlerinde ise mezuniyet not ortalamasına göre fakültede ilk 5'te yer alanlara başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 2 katına kadar başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Yanık, "Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Türkiye'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve benzeri ulusal merkezi sınavlara katılım sağlayacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav ücretlerinin sınavlara katılmış olmak şartıyla başka herhangi bir kriter aranmadan ikişer defa karşılanabileceğine işaret etti.

Uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenecek

Bilim, spor ve sanat alanlarındaki uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere, Bakanlıkça belirlenen tutarlarda destek sağlanacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilere tek seferlik olmak üzere ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüme bağlı kalınarak bölüm materyallerinin karşılanmasına yönelik destek sağlayacak ve alanlarında başarılı olmaları için yanlarında olacağız. Bir eğitim öğretim yılı ya da spor sezonunda herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve faal olarak spor hayatına katılım sağlayan öğrencilerimize, lisansı ile ilgili dalda tüm müsabakalara katılım sağlamış olmak kaydıyla yılda bir defaya mahsus ve tek bir lisans için olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si kadar destek sağlanacak."

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