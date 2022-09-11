banner38

Bakan Soylu'dan yeni atanan öğretmenlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını duyurdu.

Eğitim 11.09.2022, 00:20
Bakan Soylu'dan yeni atanan öğretmenlerle ilgili açıklama

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#süleyman soylu #içişleri bakanı #yeni atanan öğretmenler
Yorumlar (0)
banner35
25
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Alanyaspor 6 8
10. Giresunspor 6 7
11. Kayserispor 5 6
12. Antalyaspor 5 6
13. Kasımpaşa 5 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Ümraniye 5 1
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Sakaryaspor 5 9
5. Keçiörengücü 5 8
6. Pendikspor 4 7
7. Tuzlaspor 5 7
8. Eyüpspor 4 7
9. Manisa Futbol Kulübü 3 6
10. Rizespor 3 5
11. Samsunspor 4 5
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 5 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 5 13
2. Real Madrid 4 12
3. Villarreal 4 10
4. Atletico Madrid 5 10
5. Real Betis 4 9
6. Osasuna 4 9
7. Athletic Bilbao 4 7
8. Girona 5 7
9. Celta Vigo 5 7
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Sociedad 4 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 4 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 5 0
banner23