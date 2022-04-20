Bakan Özer: Uzman ve başöğretmenlik ile ilgili yönetmelikte sona gelindi

Yenilevent Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

81 ilde kütüphanesiz okul kalmadığının altını çizen Özer, ''2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. 2021 yılı sonu itibariyle okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar şu anda Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı'' dedi.

''Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz''

Bakan Özer, kütüphanelerdeki kitap sayısının iki katına çıkarıldığını vurgulayarak, ''Bu yılın sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

Kütüphaneye ismi verilen yazar Doğan Hızlan da açılıştaydı. Hızlan, konuşmasında şunları söyledi:

''Hep okuyoruz çünkü kitaplarda birçok sırlar var yaşama dair, ölüme dair, dostluğa dair ve onları okuyarak biz ailemizi tanıyoruz, başta kendimizi tanıyoruz, yakınlarımızı tanıyoruz.''

Açılışın ardından Bakan Özer ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.

''Yönetmelik çalışmaları ile ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi''

Milli Eğitim Bakanı iftarda ise öğretmenlerle bir araya geldi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarıyla ilgili müjde veren Özer, ''14 şubat 2022 yılında 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Ve ilk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmaları ile ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız'' diye konuştu.

Bakan Özer, okulları ve öğretmenleri sonuna kadar desteklemeye devam edecekleri vurgulayarak, ''Bütçeyle, diğer özlük haklarıyla, diğer düzenlemelerle okulu çok daha sağlıklı ortam hem öğretmenler için hem yöneticiler için hem de öğrenciler için çok daha sağlıklı bir ortam haline getireceğiz'' dedi.