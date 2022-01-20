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Bakan Özer: 'Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak" dedi.

Eğitim 20.01.2022, 09:31
Bakan Özer: 'Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız'

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

ÖĞRETMEN BAŞARISI: Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikayesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.

TATİLDE ÖDEV YOK: Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK: İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.

3 MİLYARLIK PROJE: Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkanlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekanları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.

100 MİLYON KİTAP: Çok sayıda projemiz var. Biliyorsunuz Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştık. Yaklaşık 16 bin 361 okulumuza kütüphane kurduk, her geçen gün kütüphaneleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2022 yılında kütüphanelerdeki kitap sayısını 42 milyondan 100 milyona çıkartmak. Bunun için de her ay yaklaşık 5 milyon kitapla okullarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Sabah 

#Milli Eğitim Bakanı #temel eğitim
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