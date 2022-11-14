banner38

Bakan Özer: 'Kız çocuklarının eğitim sorunları son 20 yılda kökten çözüldü'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı sadece yüzde 39,2'ydi. Bugün yüzde 94,66'ya ulaştı. Kız çocuklarının eğitimle, okullaşmayla ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü." dedi.

Eğitim 14.11.2022, 17:11
Bakan Özer: 'Kız çocuklarının eğitim sorunları son 20 yılda kökten çözüldü'

Bakan Özer, Kırıkhan ilçesinde yaptırılan Recep Atakaş Fen Lisesinin temel atma töreninde, ülkelerin rekabet güçlerini arttırmak için en fazla yatırım yaptıkların alanın eğitim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitim karnesinin 2000'lere kadar çok iyi olmadığını dile getirdi Özer, "İlkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının 2000'li yılların başında yüzde 50'nin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu, ülkenizin en önemli fırsat penceresi genç nüfus olmasına rağmen biz, ülke olarak bu genç nüfusu eğitimin tüm kademeleriyle maalesef buluşturamamışız." diye konuştu.

Özer, okullaşma oranındaki artışa vurgu yaparak, "Bu, 2000'li yıllardan sonra gecikmeli eğitimle buluşma seferberliği sayesinde geldiğimiz noktada, günümüzde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları ilk kez Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktı. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'den yüzde 97'e ulaştı. Orta öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 95'lere çıktı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıktı." ifadelerini kullandı.

Okullaşma oranındaki gelişimlerin yanı sıra eğitimin önündeki engellerin de kaldırıldığını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Düşünün, bu ülkede kız çocuklarının eğitimle buluşmasının önünde başörtüsü gibi bir yasak vardı. İmam hatip ve meslek liselerinin mezunlarının yüksek öğrenime erişimini engelleyen kat sayı uygulaması vardı. Bu dönemde bir taraftan okullaşma oranları arttırılırken aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Öyle kolay olmadı. Bu ülkede 2000'li yılların başında 300 binler seviyesinde derslik sayısı varken şu anda 857 bin dersliği, 500 binler civarında öğretmenimiz varken bugün 1,2 milyon öğretmeni olan bir eğitim sistemimiz var. Artık biz, 19 milyon 100 bin öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin yer aldığı devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizin toplam sayısı 150'ye yakın ülkenin toplam nüfusundan bile daha fazla. Son 20 yıl, beşeri sermayenin en verimli şekilde eğitimle buluşturulduğu döneme tekabül ediyor. İşte bunun bir lideri var. Kolay bir şekilde yapılmadı."

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime desteğine değinerek, "Bugün OECD ülkelerinin, rekabet etmiş olduğumuz ülkelerin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1950'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkartırken Türkiye 70 yıl gecikmeyle bu süreci tamamlayabildi. O zaman tamamlayana, liderlik edene, emeği geçen herkese şükranları sunmak kadar vicdani bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime son 20 yılda vermiş olduğu tüm destekler, her yıl diğer bakanlıklara göre en yüksek bütçeyi eğitime ayırdığı için bu ülkenin tüm evlatları, öğretmenleri, anne ve babaları adına en içten şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda "eğitimde kazananları" sosyo-ekonomik seviye olarak en dezavantajlı kesimler ve kız çocuklarının oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'de yıllar önce kız çocuklarının eğitimle buluşması için "dünya kadar" seferberlikler yapıldığını vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Çoğu zaman da 'muhafazakar kesim kız çocuklarını eğitimle buluşturmuyor' diye töhmet altında bırakıldı. Bir taraftan okul yapılmadı, bir taraftan başörtüsü yasakları uygulandı, bir taraftan da 'muhafazakar kesim çocuklarını eğitimle buluşturmuyor' diye sürekli suçlandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı sadece yüzde 39,2'ydi. Bugün yüzde 94,66'ya ulaştı. Kız çocuklarının eğitimle, okullaşmayla ilgili sorunları son 20 yıl içerisinde kökten çözüldü. İnşallah tüm milletimizle ele ele vererek bakanlık ve hükümetimiz olarak beşeri sermayemizin niteliğini arttırmak, erişilebilirliğini kolaylaştırmak, Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar hizmetimizi, kalitesini sürekli arttırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Çocukların sağlıklı ve güvenli eğitime erişebilmesi için Türkiye'nin her noktasına yatırım ulaştırmaya çaba sarf ettiklerini belirten Özer, ayrım yapmadan, bölgesel farklılaşmaya gitmeden en nitelikli eğitime erişim için çalıştıklarının altını çizdi.

Özer, yarınların çok daha güzel noktalara ulaşacağını, bu süreçte en büyük paydaşlarının Recep Atakaş gibi hayırseverler olduğunu sözlerine ekledi.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #kız çocukları #eğitim
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23