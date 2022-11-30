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Bakan Özer: Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor. Tüm yasaklar, antidemokratik uygulamalar ilk kez kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim 30.11.2022, 23:31
Bakan Özer: Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor

Bakan Özer, Haliç Kongre Merkezi'nde, İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) yürütücülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının destekleriyle hazırlanan İslam Düşünce Atlası Projesi’nin 2. edisyonu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Eser ilk çıktığında büyük heyecan duyduğunu belirten Özer, projede yer alan yazarlardan İhsan Fazlıoğlu'nun iyi bir okuyucusu olduğunu söyledi.

İslam Düşünce Atlası'nı gördüğünde mutluluk duyduğunu dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"İbrahim Üçer hocamızın da dile getirdiği gibi, sayfalarında yer alır almaz tarihsel bir döneme tekabül eden bir şey değil, yaşayan, tekrar tekrar yaşamımıza anlam veren bir dilin inşasında kullanmamız gereken referanslar olarak çok kıymetli buluyorum. Eğer kültürel kodlarla temas etmek, onları tekrar yorumlamak istiyorsak eğitimle temas etmemiz lazım. Onun da en önemli yollarından biri okullaşma oranları. Eğitim ile genç çağ nüfusumuzun ne kadar temas ettiği, 1950'den falan bahsetmiyoruz size, 2000'li yılların başında ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları yüzde 50'nin altında. 5 yaştaki yüzde 11, ortaöğretimdeki yüzde 44, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14. Yani başörtüsü yasağı var, katsayı uygulamaları var, eğitimin önünde dünya kadar antidemokratik uygulamalar var. Toplumsal değerlere, toplumsal taleplere duyarsız olan, tam tersine vektörel olarak dışarı dönük ve şekillendirmeye dönük bir manipülasyonun olduğu bir süreç var. Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor. Tüm yasaklar, antidemokratik uygulamalar ilk kez kaldırılıyor."

Medeniyetin envanterinin olmadığının altını çizen Özer, "Onun için bu yolculuk, bu anlamda envanterinin çıkartılması, tartışılmaya açılması, konuşulabilmesi anlamında çok kıymetli. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir proje." dedi.

Bakan Özer, eserin bir şekilde öğretmenlerle buluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz basım sürecinde sağ olsunlar beni kırmadılar, 3 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı için bastılar. Buradaki amacımız, bakan yardımcılarına, genel müdürlere, daire başkanlarına, il müdürlerine, 922 ilçe müdürüne bu eseri göndermek, bir şekilde temas etmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de eserde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir millete, bir medeniyete yapılabilecek en büyük kötülük, hafızasını elinden almaktır yahut hafızasını karıştırmaktır. Bu eser aynı zamanda İslam aklının, düşünce mirasımızın yeniden resmini çekip önümüze koyması bakımından her türlü teşekkürü hak ediyor." diye konuştu.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit ise dernek olarak 20'nci kuruluş yılında böyle bir projeyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş da projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer'in proje hakkında bilgiler verdiği tanıtım toplantısına, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İslam Düşünce Atlası Projesi yazarları İhsan Fazlıoğlu, Tahsin Görgün, Nail Okuyucu, Ömer Türker ve Eşref Altaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin sonunda Bakan Özer'e ve projeye katkıda bulunan isimlere hediye takdim edildi.

#mahmut özer #eğitim sistemi
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