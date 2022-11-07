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Bakan Özer: 'Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artık köylerden şehirlere çocukların taşınmayacağını, öğretmenleri ve usta öğreticileri köylere taşıyacaklarını söyledi.

Eğitim 07.11.2022, 17:34
Bakan Özer: 'Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artık köylerden şehirlere çocukların taşınmayacağını, öğretmenleri ve usta öğreticileri köylere taşıyacaklarını belirterek, atıl durumda olan 6 bin 970 köy okulunun tamamını 2022 sonuna kadar açacaklarını bildirdi.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılın eğitimde çok boyutlu devrimlerin yaşandığı bir dönem olduğunu belirtti.

Ülkelerin beşeri sermayesinin niteliğini artırmayla ilgili en önemli enstrümanın eğitim olduğuna işaret eden Özer, bunun için ülkelerin kendi rekabet güçlerini artırmak için eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 100'e ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini anlattı.

AK Parti iktidarında okullaşma oranını 5 yaşta yüzde 11'den yüzde 97'ye çıkardıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"İlkokuldaki okullaşma oranı, yüzde 99,63'e yani yaklaşık 100'e, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı ise 4+4+4 eğitim sisteminin getirmiş olduğu katkıyla yüzde 44'ten yüzde 95'e yükselmiştir.

Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı ise yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıkmıştır. İlk kez Cumhuriyet tarihinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıkmıştır. Peki neden 70 yıl beklenmiştir bu yüzde 95'e çıkmak için? O kültürel iktidarın paylaşımına izin vermeyen vesayetçi odaklar, bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına hiçbir zaman fırsat vermedikleri gibi başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları gibi antidemokratik uygulamalarla erişimin önüne sürekli bariyerler çekmiştir. İşte bunlar da son 20 yıl içerisinde kaldırılmıştır. Artık eğitim sistemimiz, çok daha demokratik, çok daha katılımcı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Yani o 'Türkiye Yüzyılı' şarkısında söylendiği gibi son 20 yıl, eğitimde mazlumlar şarkılarını söylemiştir. İnşallah yeni Türkiye yüzyılında da bu mazlumlar, sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında şarkılarını söylemeye devam edecektir."

- "Van'da bir çocuk için bir ilkokulu açtık"

Bakan Özer, köy yaşam merkezleri ile yeni bir açılımı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu duyduklarını ifade etti.

Köylerde atıl okulları çok kısa sürede revizyondan geçirdiklerini ve köydeki çocukların anaokulu, ilkokul ihtiyaçlarını karşılamak için mevzuat dönüşümlerini gerçekleştirerek bir köy çocuğu için bir okul açabilme kapasitesine geldiklerini belirten Özer, "Geçenlerde Van'da bir çocuk için bir ilkokulu açtık." dedi.

Bunun yanında yetişkinlerin tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerini güncelleyip yeni gelişmeleri halk eğitim merkezleri aracılığıyla takip ederek köylerden kalkınmayı başlatacak bir projeyi uygulamaya geçirdiklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"İnşallah artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız, çocuklarımızla yetişkinler köylerde olacak, öğretmenlerimizi ve usta öğreticilerimizi köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup istediği her türlü kursu orada düzenleyeceğiz. 2022 yılının sonuna kadar atıl duran 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız. Muhtarlarımızın riyasetinde köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

- "Gelecek nesle güçlü ve büyük bir Türkiye'yi bırakacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Şırnak ve Siirt'e gittiklerini hatırlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söyledi:

"Ortaya koyduğunuz irade ve Türkiye'yi getirdiğiniz nokta, hem Türkiye'nin geçmişteki yaralarını tek tek sarıyor hem de Türkiye'nin topyekun kalkınması ve gelişmesine yönelik o kucaklayıcılığını ortaya koyuyor. Gabar Dağı'nda şu anda kapalı bulunan 47 köyün talimatlarınızla 40'ı inşallah yakın bir zamanda açılacak duruma gelip, köylüler tekrar köylerine dönebilme fırsatı elde ediyorlar. Devrimlerinizle gelecek nesle güçlü ve büyük bir Türkiye'yi inşallah bırakacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı sadece bizim değil dünyanın ümidi olacak."

#Milli Eğitim Bakanı
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