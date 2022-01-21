Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Eğitim 21.01.2022, 10:40 21.01.2022, 10:45
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne dağıtım törenine katıldı. Törende Bakan Özer 'ben öğrencilere ödev veriyorum, iki hafta içerisinde bir kitap okusunlar' dedi.
Törende Bakan Özer 'ben öğrencilere ödev veriyorum, iki hafta içerisinde en az bir kitap okusunlar' dedi.
Öğretmenlerimizden 'ödev verilmemesi yönünde' istirhamım olmuştu, ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum, o da 18 milyon öğrencimizin yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları.
YARIYIL TATİLİNİN UZAMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK
Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Kaynak: AA
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