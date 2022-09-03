Bakan Özer açıkladı: Öğretmen Özge Kılıç'ın adı atandığı okula verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız. Değerli öğretmenizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer: Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmen’imizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız.



Değerli öğretmenizin mekânı cennet olsun… #ÖzgeKılıçİlkokulu https://t.co/rk3kwUYo55 pic.twitter.com/KcldkvwxWL — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 3, 2022

Öte yandan Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ataması yeni yapılan eğitim neferimiz Özge Kılıç öğretmenimiz, Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken elim bir trafik kazasında vefat etti. Değerli öğretmenimiz Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Olay

Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralanmış, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetmişti.

Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Özge Kılıç’ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı’dan yeni görev yeri Hınıs’a gittiği öğrenildi.