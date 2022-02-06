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"Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle üz yüze eğitime devam edeceğiz"

NTV canlı yayınında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle yarın itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kovid-19 salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz." dedi.

Eğitim 06.02.2022, 23:10
"Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle üz yüze eğitime devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle yarın itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Özer, NTV canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldığını hatırlatan Özer, "Birinci dönem başarılı bir şekilde bu süreci nihayetlendirdik. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle yarın itibarıyla başlayacak ikinci dönemde de tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kovid-19 salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz." dedi.

Okulları kapatmanın bir çözüm olmadığının görülmesi gerektiğini ifade eden Özer, "Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri, okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye olarak biz de birinci dönem bunu başardık ve inşallah ikinci dönem de başaracağız." diye konuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'daki Omicron varyantından kaynaklı günlük vaka sayılarının Türkiye'nin çok üzerinde olduğunun altını çizen Özer, buna rağmen bu ülkelerde okulların yüz yüze eğitime devam ettiğini vurguladı. Bakan Özer, okul dışı sosyalleşme ortamlarında da Kovid-19 tedbirlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kitine ilişkin Sağlık Bakanlığı onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "Neticelendiğinde hızlı antijen kitini okullarımızda çok daha gönül rahatlığıyla kullanma imkanı olacak, vakaların yayılımını hızlı bir şekilde okulda kontrol edebilme ile ilgili elimiz çok daha güçlü olacak. Umuyorum, Sağlık Bakanlığımız da gerekli destekleri vererek, ikinci dönem içerisinde hızlı antijen kitini kullanabilme imkanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetmeliğe son şekli verilecek"

Bakan Özer, sorular üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da değerlendirdi.

Yasanın uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışmasını tamamladıklarını belirten Özer, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz." bilgisini paylaştı.

"Değerlendirme komisyonunda bir mülakat, bir kanaat belirtme olmayacak"

Kanun ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının yerine getirilen komisyonun "muğlak" bulunduğunun ve "Yeni bir mülakat sistemi mi geliyor?" sorusuna yol açtığının belirtilmesi üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Bunu netleştirmekte fayda var. Adaylık kaldırma sınavı kaldırılıyor, adaylık için minimum bir yıl maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenlerimiz, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar, 240 saatlik bir mesleki gelişim, oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar. Öngörülen süreci, bir sene içerisinde tamamladıklarında, değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenlerimiz gitmeyecek, bir mülakat olmayacak, bir kanaat belirtme olmayacak. Yalnızca öğretmenimiz 240 saatlik eğitimi tamamlanmış mı, evrakların tamam olduğuna bakılacak ve tamamsa kadroya geçecek."

"Öğretmenlerin birbirini rakip olarak göreceği bir mekanizma yok"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Şu anda yaklaşık 500 bin öğretmenimiz 10 yılını tamamlamış ve uzman olabilme hakkına sahip. 2004'te yapılan düzenlemede, sayı konusunda kapasite sınırlaması vardı, şimdi böyle bir sınırlama yok, bu öğretmenlerin hepsi uzman öğretmen olabilecek. Dolayısıyla öğretmenin birbirini rakip olarak göreceği bir mekanizma değil, herkese açık bir mekanizma öngörülüyor."

Bakan Özer, halihazırda eğitim sisteminin içinde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen bulunduğunu bildirdi.

Kanun ile özel okullardaki öğretmenlere de sertifika hakkı getiriliyor

Kanundaki özlük haklarına yönelik düzenlemelerle ilgili özel okul öğretmenlerinin durumunun ne olacağının sorulması üzerine Özer, "Kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli öğretmenlerimiz ile özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerimizin tamamını kapsıyor. Dolayısıyla tüm öğretmenlerimiz, özel öğretim kurumlarında da 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının açtığı eğitimlere katılabilir, sınavlara girebilir ve sertifikasını alabilir. Ama ücret artışları sadece devlet okullarında yer alırlarsa yararlanır." diye konuştu.

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'daki eğitim sempozyumuna katıldığını hatırlatan Mahmut Özer, "Orada özel öğretim kurumlarındaki tüm yöneticilerinden istirhamım şu oldu, bu sertifikasyon tamamlandığında eğer öğretmen özel öğretim kurumunda kalmaya devam ederse, mutlaka özlük katlarında bir düzenleme yapın... İnşallah bu belirsizlikler ortadan kalktıkça sistemin çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"2021 KPSS sonucu ile bu yıl yeni öğretmen ataması yapılacak mı?" sorusu üzerine Bakan Özer, "Olduğu zaman açıklayacağız. Mutlaka öğretmen atamaları yapılacak. İhtiyaç olması durumunda, ihtiyaçla ilgili mekanizmalar oluşturuldukça 2022 yılında da öğretmen atamasına devam edeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi'nin kapsamında bir değişikliğin olup olmadığına ilişkin soruyu ise, "LGS'de hiç bir değişiklik olmayacak. Tarih de belli. Herhangi bir sürpriz yok, öğrencilerimiz rahat olsunlar." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA
#mahmut özer #Yüz yüze eğitim #NTV
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