Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açılıyor

Atölye Üsküdar'dan yapılan açıklama şöyle:

Belediyemiz tarafından İstanbul Kalkınma Ajansının da destekleriyle 2020 yılında hizmete giren Atölye Üsküdar, yenilenen yüzüyle 21 Kasım 2022 Pazartesi günü açılıyor.

Gençler için girişimcilik ve inovasyon merkezi olarak hizmete açılacak olan Atölye Üsküdar, teknoloji ve bilimin gelişmesini destekleyen bir ekosistem olma özelliği taşıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren Atölye Üsküdar, girişimciler için birçok olanak sunuyor. Proje, ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ile yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir Ar-Ge laboratuvarını bünyesinde barındırıyor.

Üsküdar Belediyesi bilim ve teknolojiye ilgi duyan ve gelişmeleri yakından takip eden tüm girişimci gençlerimizin her daim yanındadır. Bu merkez de gençlerimizin fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve çalışabilmeleri adına hizmet veren bir ortam olup tüm ekipman ve sarf malzeme ile gençlerimize destek sağlamaktadır. Ayrıca seminerler, eğitimler, atölyeler, webinarlar, deneyim günleri ve bunlar gibi programlarla; geleceğin başarılı girişimcilerine daha fazla katkı vererek ürün ve hizmet geliştirmelerine olanak sağlanması hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra girişimcilik, düşünme, tasarlama, üretme ve teknoloji kullanma konularında gençlerin konularının uzmanlarıyla buluşturulması da sağlanmaktadır.

İki yıldır hizmet veren Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, bu süre içinde Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük organizasyonlarında da yerini aldı. Merkezimizden faydalanan takımlarımızın, geçtiğimiz aylarda Samsun'da gerçekleşen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’ten kazandıkları derece ve ödüller projenin başarısını tescilledi Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına da katılan Atölye Üsküdar; Baykar, Aselsan, Tusaş, Roketsan, Otokar gibi teknolojinin öncü firmaları ile birlikte yerini almıştır.

Türkiye’nin en kapsamlı Metaverse Zirvesinde de yer alan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimiz artık Türkiye’nin teknoloji alanında yaptığı tüm organizasyonlarda varlık göstererek gençlerimizin vizyonunu geliştirmektedir. Hiç olmayanı ortaya çıkaran, denenmemişi deneyerek; proje, fikir veya inovasyonla toplumu etkilemeyi başaracak yeni nesil girişimci gençlerimizin Atölye Üsküdar’dan alacağı hizmetlerle Türkiye’yi bilim ve teknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden bir haline getirmesi hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için: www.atolyeuskudar.com