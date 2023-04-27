Atanamayan engelli öğretmen adayı kalmadı
Atama için başvuru yapan bütün engelli öğretmen adayları atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|53
|8. Brighton
|30
|49
|9. Brentford
|33
|47
|10. Fulham
|32
|45
|11. Chelsea
|32
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. West Ham United
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|33
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Rayo Vallecano
|31
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Mallorca
|31
|40
|12. Celta Vigo
|31
|39
|13. Sevilla
|30
|38
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Almeria
|31
|33
|16. Cadiz
|31
|32
|17. Getafe
|31
|31
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|31
|13