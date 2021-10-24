Arifan Vakfı'ndan konferans duyurusu

Arifan Külliyesi İslami İlimler Merkezi, Hindistanlı alim Mevlana Selman En-Nedvi ve Hamdi Arslan'ı konuk edecek. Bugün düzenlenecek olan etkinlik saat 20.30'da başlayacak.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Başkanı Ömer Faruk Akkaya şu ifadelere yer verdi:

"Osmanlı’ya canını feda etmezsen bu sütüm sana haram olsun” ninnisi ile evlat büyüten Hindistanlı asil bir ananın evladı; Mevlana Selman En-NEDVÎ hocamız ve merhum Muhammed Emin SARAÇ hocamızın hayru’l-halef talebesi Hamdi ARSLAN Hocam sizlerle olacak."

Ayrıca Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Hamdi Arslan'ın "İslam coğrafyasında ilim geleneği" başlıklı bir konferans vereceği bildirildi.