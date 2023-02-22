Ardahan ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Eğitim 22.02.2023, 09:54
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.
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|21
|38
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|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
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|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
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|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
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|22
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|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
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|14
|Takımlar
|O
|P
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|42
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|41
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|37
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|37
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|22
|37
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|9. Boluspor
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|34
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|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9