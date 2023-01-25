Araştırma görevlileri kadroya geçebilecek

Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen teklif uyarınca, yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsü ile çalışanlar, gerekli şartları taşımaları halinde 33/a statüsünde kadroya geçebilecek.

MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Öğrenci gelirlerinin yüzde 2'sini banka hesabında nakit olarak tutan vakıf üniversiteleri, bu yükümlülüklerini banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Teklifle, disiplin cezalarına yönelik düzenleme de yapıldı. Disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi, soruşturma kararına itiraz edebilecek.

Teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.