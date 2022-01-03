AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi’nin AÖF final sınavlarına giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler giriş belgelerini site üzerinden alabilecekler. Öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin adresindeki Öğrenci Otomasyonundan online olarak alabilecekler.