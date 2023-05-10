ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez Başkanlığı (ÖSYM), 16 Nisan’da gerçekleşen 2023-ALES/1 sonuçlarını yayımladı. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti.