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Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu Projesi'yle bugüne kadar 1 milyon aileye ulaşıldığını bildirdi.

Eğitim 17.12.2022, 12:35
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Aile Okulu'nun 81 ilde ve birçok farklı alanda uygulandığını belirterek, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileleri çok yönlü olarak desteklediklerini ifade etti.

Aile Okulu Projesi kapsamında verilen eğitimlerin 10 farklı dalda devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Eğitimlerimiz, farklı konuların eklenmesiyle 14 farklı başlıkta sürecek. Eğitime katılan ailelerimiz, eğitim süreci sonunda çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini, birçok süreçte çocuklarını çok boyutlu olarak nasıl desteklemesi gerektiğini öğrendiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar." dedi.

Proje kapsamında 1 milyon aile eğitim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreninden sonra 81 ilde yaygınlaştırılan projede 10 binlerce aileye ulaşıldığını vurgulayan Özer, "Türkiye genelindeki 1000 halk eğitimi merkezimiz vasıtasıyla çok önemli bir hizmeti sunarak ailelerimizi çok yönlü desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon ailemize ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim için aile kurumu çok önemli"

Tüm süreçlerde, ailelerin daha fazla yanında olacaklarını aktaran Bakan Özer, farklı alandaki eğitimlerin sürekli güncelleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Projedeki eğitim konularına aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi olmak üzere 4 konu başlığı daha ekleyerek, Aile Okulu ikinci aşama eğitimleri ile ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Kültürel değerler bağlamında bizim için aile kurumu çok önemli. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Toplumumuz da o kadar güçlü hale gelir."

Eğitimin sadece okul içi faktörle gerçekleşen bir süreç olmadığına vurgu yapan Özer, özellikle aile içi faktörlerden olan, eğitim seviyesine ve iletişim düzeyine de oldukça bağımlı bir süreç olduğunu belirtti.

Ailelerin eğitimlerle hem etkili iletişim kurabildiğini hem de teknolojik bağımlılıkla ilgili çocuklarıyla çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip olduklarını belirten Özer, "Dersler kapsamında kültürel değerler, ahlaki değerler, aile içindeki sosyal gelişim, etkili iletişim, psikolojik gelişim konularında farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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