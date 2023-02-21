Ağrı'da eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Eğitim 21.02.2023, 00:50
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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