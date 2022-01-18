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7 ilde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle Tokat, Rize, Trabzon, Bolu, Artvin, Giresun ve Gaziantep'te bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Eğitim 18.01.2022, 10:05
7 ilde eğitime ara verildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 18 Ocak Salı okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

TOKAT'IN REŞADİYE İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde bugün resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

RİZE'DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

TRABZON'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

BOLU’DA OKULLARA KAR TATİLİ

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.
Bolu’da, gece saatlerinde başlaması ve yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi. Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

ARTVİN’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin’de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

GAZİANTEP’TE OKULLARA KAR TATİLİ

Gaziantep’te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri için bir günlük tatil kararı alındı. Vali Davut Gül, öğrencilerin sağlığı için alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Gaziantep’te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar için bir günlük tatil ilan edildi. Vali Davut Gül, öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar, rehabilitasyon merkezleri için yarın tatil ilan edildiğini aktaran Gül, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

#kar #eğitim
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