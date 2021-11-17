banner38

"500 anaokulu yapmak istiyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "500 anaokulu yapmak istiyoruz. Bu noktada İSO ve İTO başkanlarımızla beraber biz kapı kapı gezeceğiz. Meramımızı en güzel şekilde anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitim 17.11.2021, 20:47
"500 anaokulu yapmak istiyoruz"

Vali Yerlikaya, Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, okul yaptırmak için arsa bulma konusunda ilçe ilçe gezip araştırdıklarını, belediye başkanlarının kapısını çaldıklarını söyledi.

Neticede 115 arsa bulduklarını ve bu arsalar üzerinde 142 okul ve 11 yurt yapımı için proje hazırladıklarını ifade eden Yerlikaya, bunun şu an toplam ihtiyacın yüzde 50'si olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, "500 anaokulu yapmak istiyoruz. Bu noktada İSO ve İTO başkanlarımızla beraber biz kapı kapı gezeceğiz. Meramımızı en güzel şekilde anlatacağız. Üretimden önce eğitim ve istihdamla ilgili 236 mesleki teknik Anadolu lisemizden 92'sinde İstanbul tarih yazıyor. Artık 255 bin mesleki teknik Anadolu lisesinde okuyan gençlerimiz, Sanayi Odamız ve Ticaret Odamız bizim yanımızda. Hangi ustanın, hangi işletmenin yanında kalfa olacak, ahilik ne demek yani gerçek hayatı, para kazanmanın adabını öğrenmeyle ilgili sizler elinizi taşın altına koymuşsunuz." ifadelerini kullandı.

2023 yılının sonunda hedeflerinden birinin de dayanıklı okullar inşa etmek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, 1999 öncesi inşa edilen okulların hepsini 9,0 şiddetindeki bir depreme dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.

Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimde ve üretimde iyi gidiyoruz ama istihdamla ilgili de Sayın Bakanımıza bir söz verdik. İstihdamla ilgili İstanbul'da bir meşale yakmak istiyoruz. Haydarpaşa'da bu yıl 445 genç mezun olacak. Orada şöyle bir fidan dikiyoruz. Staj yaptıkları işletmelerde, staj yaptıklarınızı beğeniyorsanız, hadi şöyle bir ilk yapalım Haziran'ın 15'inde mezun olacaklar, 15 gün tatil, 1 Temmuz'da iş başı. Biz fabrikamızda nasıl yiğit bulmak istiyorsak, o yiğidin yetişmesiyle ilgili, 12'nci sınıftan değil 9'uncu sınıftan başlayacağız. Bu yıl, 2022 yılında mesleki teknik Anadolu lisesinden mezun ve staj yapan çocuklarımıza alıcı gözüyle, sizin yanınızda işe girecek gözüyle bakın."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitimin olduğu her yerde İTO olarak her zaman bulunacaklarını ve tüm güçleriyle destek olacaklarını belirterek, yeni anaokulları inşa edilmesi projesini, iş dünyasının içinden çıktığı topluma ve İstanbul'a karşı vefa borcunu ödeyeceği bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Avdagiç, "Her anaokulu, anavatanın gücüne güç katacak çocuklarımızın eğitim hayatına ilk adımı attıkları mekanlar olacaktır. İTO olarak biz bu kampanyaya büyük ehemmiyet veriyor, 640 bin üyemizi çocuklarımız için anaokulları yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da kaliteli bir okul öncesi eğitimin, çocukların gelecekteki başarısını sağlamak için yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Bahçıvan, "Okul öncesi eğitim, ilk ve orta eğitimin, mesleki eğitimin ve üniversite eğitiminin istenen başarıya ulaşabilmesi için hayati önem taşımakta ve aslında tüm bu eğitimlerin temelini oluşturmaktadır. İş dünyasının katkıları ile İstanbul'da 500 adet yeni anaokulu kurulması amaçlanıyor. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve derslik ihtiyacını karşılamak için yeni anaokulu yapılması aşamasında bizler de sanayiciler olarak katkılarımızla, desteğimizle Bakanlığımızın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeliyiz." diye konuştu.

#anaokulu #İstanbul
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6