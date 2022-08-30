5. Gençlik Liderliği Eğitim Programı Marmara Üniversitesi’nde düzenleniyor

Samsung Electronics Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle, teknolojiyi daha iyi bir dünya için uygulayan gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Innovation Campus” eğitim programının üçüncü döneminde dört proje ödül kazandı.

Dezavantajlı ve yetenekli gençleri teknik beceriler ile donatmayı, yaşam becerilerini geliştirmeyi ve onlara istihdam fırsatları sağlamayı amaçlayan Innovation Campus eğitim programı, Samsung’un teknoloji konusundaki küresel bilgi birikiminin aktarılmasına aracılık ederken, aynı zamanda gençlerin yetkinlik bazlı gelişimlerini de destekliyor. Genç istihdamına katkı sunan program, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) yolunda ilerlemeyi destekleyen çözümlerin geliştirilmesini odağına alıyor.

Program kapsamında ODTÜ akademisyenlerinin yanı sıra Fütürist Ufuk Tarhan, gazeteci Şelale Kadak ve Samsung, UNDP ve TBV’nin üst düzey yöneticilerinin yer aldığı jüri, en yaratıcı, yenilikçi, Yapay Zekâ (AI) teknolojilerini en iyi kullanan ve SKA’lara en iyi hizmet eden projeleri seçti. Seçim kriterleri küresel olarak 30’dan fazla ülkede benzer faaliyetler yürüten Samsung tarafından belirlendi.

Hale Afra İriş, Özge Özkaya ve Gözde Gözütok’ün “Wildfire Forecasting” projesi yarışmada birinciliği kazandı. Orman yangınlarını erken aşamalarda tespit ederek çevre ve insanların yaşamlarına ağır bedeli olan etkilerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında, orman yangınlarını yüzde 80 doğruluk oranıyla tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli geliştirildi. Bu model, afet risk azaltma ve afet risk yönetimi ekiplerini erken aşamalarda uyarmaya olanak sağlayacak.

Serkan Özdemir’in SaveWater projesi ise yarışmada ikinci oldu. SaveWater, atık suların doğaya zarar vermesini önlemeye yardımcı oluyor. Projede derin öğrenme tabanlı yapay zeka algoritması kullanılarak doğaya salınan atık suyun oksijen seviyesinin tahmini yapılıyor. Böylece oluşabilecek zararlı durumların önceden saptanması ve bunun da harekete geçmek için hızlandırıcı etki yapması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda bakanlık ve diğer kamu kuruluşları tarafından da fabrikalar için bir denetim mekanizması olarak kullanılabiliyor.

Nisa Nur Kılıç, Selçuk Gürses ve Murathan Saygılı’nın “F6: Food for Future – Future for Food” projesi ise üçüncülük kazananlardan biri oldu. Gelecekte yaşanacak gıda kaybını tahmin etmeyi ve azaltmayı amaçlayan bu proje, yapay zekayı kullanarak gıda kaybının ne kadar, nerelerde ve hangi nedenlerle gerçekleşeceğini öngörmemize yardımcı oluyor. Bugünün ve yarının en büyük sorunlarından biri olan gıda krizini merkezine alarak hem gıda için gelecek hem de gelecek için gıda yaratmayı amaçlıyor.

Beyza Taşdemir ve Cenk Arda Yılmaz’ın DINo-SDGs projesi de üçüncü seçildi. Dino-SDGs adlı araç, son teknoloji derin öğrenme yöntemlerini kullanarak, girdi olarak verilen metinlerin hangi SKA’lar ile ilgili olduğunu yüksek başarıyla tahmin ediyor. Akademiden endüstriyel sektöre, toplumun her kesiminden birey ve kurumların kullanabileceği bir sınıflandırma aracı sunarak SKA’lara ulaşılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

SKA’lara ulaşmak için çözümler üreten ve yapay zekâyı odağına alan Innovation Campus programı, 18-29 yaş arası gençleri kapsıyor.

Türkiye’den 5.000’in üzerinde başvurunun geldiği programa başvuran ekipler, eleme sürecinde teknik testler ve yetkinlik bazlı bir değerlendirmeden geçirildi. Başarılı bulunan 25 öğrenci, ODTÜ öğretim üyelerinden beş ay boyunca yapay zekâ konusunda toplam 350 saat süren bir eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı.

Katılımcılar ayrıca, deneyim ve becerilerini sergileyebilecekleri projeleri hayata geçirmelerini sağlayacak maddi destek ve koçluk desteği almak amacıyla yarıştı.

BM kuruluşları ve ortaklarının çalışmalarına yapay zekâ ve büyük veri araştırmaları yoluyla destek sağlayan SDG AI Lab (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yapay Zekâ Laboratuvarı), ODTÜ ile koordineli olarak, müfredat ve teknolojilere destek verdi. SDG AI Lab, katılımcılar için yapay zekâ kullanımına ilişkin eğitim oturumları düzenlerken uzmanlık ve mentor desteği de sağladı.

UNDP de proje kapsamında SKA’lar konusunda katılımcılara eğitimler verdi. Samsung ve UNDP’nin 15 kişilik uzman kadrosu projelere destek sunmak amacı ile gençlere mentorluk yaptı.

Teknik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara kıdemli insan kaynakları danışmanları tarafından işe alım, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi bilgilerin olduğu eğitimler de verildi. Bu yıl ayrıca, ödül töreninden önce öğrencilere projelerini daha etkili bir şekilde sunabilmeleri amacıyla etkili iletişim ve sunum teknikleri eğitimi de verildi.