45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Yeni dönemde 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
Eğitim 20.03.2023, 16:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından "bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
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