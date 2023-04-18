45 bin adayın beklediği sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, sürecin tamamlanmasıyla beraber 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

Mülakatlar 7-16 Nisan tarihlerinde tamamlanırken bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmıştı.

Adaylar şimdi e-Devlet sisteminde yer alan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ekranından sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.