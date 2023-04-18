45 bin adayın beklediği sonuçlar açıklandı
45 bin sözleşmeli öğretmen adayının beklediği sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, sürecin tamamlanmasıyla beraber 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.
Mülakatlar 7-16 Nisan tarihlerinde tamamlanırken bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmıştı.
Adaylar şimdi e-Devlet sisteminde yer alan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ekranından sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
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|Takımlar
|O
|P
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|66
|2. Fenerbahçe
|27
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|3. Beşiktaş
|28
|56
|4. A.Demirspor
|28
|51
|5. Başakşehir
|27
|45
|6. Trabzonspor
|28
|45
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Konyaspor
|28
|39
|9. Karagümrük
|27
|37
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Alanyaspor
|28
|32
|12. Kasımpaşa
|28
|32
|13. Sivasspor
|28
|31
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|28
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|27
|27
|16. İstanbulspor
|27
|27
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|28
|25
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|27
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|29
|31
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|29
|13