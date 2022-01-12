4 ilde okullar tatil

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin 12 Ocak Çarşamba günü uzaktan devam edileceği belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

Konya

Konya'nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Kırklareli

Kırklareli'nin Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.