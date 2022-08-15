2022 yurt ve burs başvuruları ne zaman?
YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşen öğrenciler bu kez barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvuru işlemlerini bekliyor.
Eğitim 15.08.2022, 15:02
KYK yurt başvurusu sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılırken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi ancak henüz KYK yurt başvuruları hakkında bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde tamamlanan KYK yurt başvurularının bu yıl da yakın tarihlerde tamamlanacağı düşünülüyor. KYK yurt başvurusu sürecinin ardından ise kredi ve burs başvuru işlemleri başlayacak.
KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak?
Geçtiğimiz yıl eylül ayının başında toplanan KYK yurt başvurularının bu yılda aynı dönemde yapılması bekleniyor. Öğrenciler KYK yurt başvuru işlemlerini yine e-Devlet Kapısı üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı işlemlerinden yapabilecek.
KYK yurt başvurularının ardından ise sonuçlar öğrencilerle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşılacak.
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|0
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|3
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|1
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|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
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|12. Elche
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|13. Getafe
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|0
|14. Mallorca
|0
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|1
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|1
|0
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