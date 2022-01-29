2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi.
Eğitim 29.01.2022, 12:33
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2022 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
Buna göre, 2022 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 4 Nisan-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında bildirilecek, adaylar yerleştirme tercihlerini ise 30 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapacaktır.
2022-2 yerleştirme döneminde ise idareler kadro taleplerini 3 Ekim-18 Kasım 2022 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
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