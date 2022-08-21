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2022-ALES/2 bugün yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapıldı. Sınavda alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Eğitim 21.08.2022, 17:58
2022-ALES/2 bugün yapıldı

Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

#ÖSYM #ALES
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