2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Su Bilimleri ve Mühendisliği Lisans Programından mezun olanlar arasından 25 mühendis alacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 25 mühendis kadrosuna merkezi yerleştirme yapılması için ilana çıktı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama
KPSS-2021/7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2