2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 25 mühendis kadrosuna merkezi yerleştirme yapılması için ilana çıktı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

KPSS-2021/7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.