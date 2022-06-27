"20 bin yeni öğretmen atama takvimi en kısa sürede açıklanacak"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.
Eğitim 27.06.2022, 21:33
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."
Kaynak: AA
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