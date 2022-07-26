11 bin rehber öğretmeni tercihler için hizmet verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci boyunca, üniversite adaylarına yönelik yaklaşık 11 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman aracılığıyla 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlatılacak.

Tercih süreci, EBA Bilişim Ağı üzerinden online, mezun ve internet erişimi olmayan öğrenciler için ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yüz yüze yapılacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışman, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla tercih danışmanlığı hizmeti sundu.

Bakanlığın çalışmalarıyla LGS tercih döneminde Türkiye genelinde 18 bin 485 tercih birimi kuruldu. Bu birimlerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görev yaparken, bu komisyonlardan yaklaşık 500 bin öğrenci ve veli yararlandı.

- YKS adayları, tercih danışmanlığı için ne yapmalı?

MEB'in 8'inci sınıfların yanı sıra üniversite tercihi yapacak öğrenciler için de "tercih danışmanlığı" hizmetinin sunulması amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

Bakanlık, yarın başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek YKS tercih sürecinde, 10 bin 674 tercih biriminde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla üniversite adaylarına yardımcı olacak. Tercih danışmanlığı birimleri ile YKS tercihi yapacak adayların tamamına hizmet verilmesi hedefleniyor. Tercih danışmanlığı birimleri, EBA Bilişim Ağı üzerinden eğitim kurumlarının yanı sıra rehberlik ve araştırma merkezlerinde de kuruldu.

Tercih birimlerince, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerine uygun mesleklere ilişkin bilgilerin yanı sıra geleceğin meslekleri, iş gücü piyasası, mezunların iş bulma süreleri, kamuda işe yerleşme oranları gibi veriye dayalı hizmet de sunulacak.