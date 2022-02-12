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10 soruda yeni üniversiteye giriş sistemi

Yıllardır uygulanan baraj sistemini tarihe gömen yeni üniversiteye giriş sistemi nasıl uygulanacak? İşte 10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi...

Eğitim 12.02.2022, 20:34
10 soruda yeni üniversiteye giriş sistemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak.

Üniversite adaylarına yönelik üniversite sınavındaki baraj puanının düşürülmesine ilişkin ilk müjde, geçen yıl 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasının ve baraj puanının da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) AYT ve Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 170 olarak uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılan ikinci ilave yerleştirmede, pek çok yeni aday üniversiteye yerleşmeye hak kazanmıştı.

YKS'nin geçen yıl haziranda yapılan ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 aday, YDT'ye ise 130 bin 522 aday başvuru yapmıştı. Bu adaylardan 10 bin dolayındaki engelli aday TYT'ye, 7 bin dolayındaki aday AYT'ye, 500'ün üzerindeki engelli aday da YDT'ye girmişti.

Yıllardır uygulanan baraj uygulaması tarihe karıştı

Bu yıl da benzer başvuru sayılarının beklendiği YKS adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme haberi YÖK tarafından dün akşam kamuoyu ile paylaşıldı. Bu düzenlemelerden en önemlisi uzun yıllardır uygulanan üniversite baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin oldu. YÖK'ün bu açıklamasıyla üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabiri, Yükseköğretim Kurulunca, YKS'ye ilişkin dün akşam kamuoyuna duyurulan yenilikleri ve 2022 YKS Kılavuzu'ndaki bilgileri 10 soruda derledi.

1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

2- Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

3- Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

4 - Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversite programlarında uygulama nasıl olacak?

YÖK'ün düzenlemesinden önceki uygulamada, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyordu.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak.

Ayrıca, özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek ve basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

5- Bazı programlardaki "başarı sırası koşulu" uygulaması devam edecek mi?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

6- 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022-YKS'de kullanılabilecek mi?

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek.

7 - Geçen yılki TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavı sonucu üniversiteye yerleşmek isterlerse ne yapmaları gerekiyor?

Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS'ye başvuru yapmaları gerekecek.

8 - TYT 200 ve üzeri puan uygulamasının bir sonraki yıl kullanılması uygulaması devam edecek mi?

2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

9- YKS'de sınav sürelerine ilişkin değişiklik var mı?

Yükseköğretim Kurulunun dün akşamki açıklamasına göre, YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ise daha önceki yıllarda olduğu gibi 180 dakika, üçüncü oturum olan YDT ise 120 dakika olarak uygulanmaya devam edecek.

10- 2022 YKS için nasıl başvuru yapılabilecek?

18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'nin başvuru kılavuzu "https://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı. Başvurular, 7 Mart'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA
#yks #AYT #TYT #ÖSYM #baraj
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