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10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu

Gelecek günlerde teklifi Meclise sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak.

Eğitim 16.12.2021, 13:40
10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Söz konusu kanun teklifi, ilgili ihtisas komisyonunda ele alındıktan sonra TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığını müjdesini ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle bir araya geldiği programda verdi ve ardından 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

AA muhabiri, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili detayları 10 maddede derledi.

1- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında kaç öğretmeni kapsayacak?

Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerden 110 bini sözleşmeli, 750 bini kadrolu, 100 bin dolayında ise okul yöneticisi.

2- Yeni kanunla sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik ayrımı ortadan kalkacak mı?

Yeni kanunla sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılacak. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.

3- Yeni kanunda öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı uygulaması devam edecek mi?

Yeni düzenleme ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı artık yapılmayacak, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

4- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamaları yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, artık öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek uygulamayı hayata geçirecek. Bu konuda adımlar da atılmaya başlandı. Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla aynı öğrencilere yönelik açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu ve bu ağdan öğretmenler, sömestirden itibaren yararlanmaya başlayabilecek.

5- Yeni kanunla öğretmenlerin kariyer basamakları nasıl olacak?

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.

6- Uzman öğretmenlik için aday sayısı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.

Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.

7- Başöğretmenlik için öğretmen aday sayısı belli midir?

Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.

Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler de düzenlenecek eğitimlere ve ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.

8 - Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilave haklar verilecek mi?

10 yılını doldurmuş öğretmenler, alan sınırlaması olmadan tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Bu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlere katıldıktan sonra sınavdan muaf tutularak uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecek.

Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler, başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak. Aynı şekilde doktora yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinden geçtikten sonra başöğretmenliğe hak kazanması bekleniyor.

Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak.

9 - Yeni kanun, öğretmenlerin 3600 ek gösterge imkanları üzerine neler getirecek?

Bu kanunla artık birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Bu şekilde öğretmenler, emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşlarında bir artış yaşanacak.

10 - Kanunun ne zaman TBMM'ye gelmesi bekleniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

#Öğretmenlik Meslek Yasası
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