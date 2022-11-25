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1 milyon fazla öğrencinin borcu kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı.

Eğitim 25.11.2022, 11:51
1 milyon fazla öğrencinin borcu kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında 2022'nin, gençler ve bakanlık çalışmaları açısından rekorların ifade edildiği, yeni çalışmaların, yeni heyecanların paylaşıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Yurtlara başvuruda 2022 yılında cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı ve tüm zamanların en yüksek yerleştirme oranının yakalandığını belirten Kasapoğlu "Başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvurulara da açık durumdayız artık. Bu 20 yıllık süreçte genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur." dedi.

Yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapılmadığını vurgulayan bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti.

"Fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız 270 ila 450 lira arasında değişiyor. Aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gençlerimize elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşır ve internet gibi imkanların tamamen ücretsiz bir ortam sunuluyor. Kültür, sanat, spor faaliyetlerinde de yeni alanlar açtık. Beslenme desteğimiz 2,5 kat artarak aylık 1800 liralık desteğe dönüştü. Gençlerimiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine ücret ödemeden erişebiliyor."

Genç odaklı siyaset

Kasapoğlu, artık öğrenim kredisi borcunun öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz başında bunun müjdesini verdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Genç odaklı siyasetin önemli bir mesajıydı bu. Kredi geri ödemelerine ilave edilen endeks tutarlarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler." diye konuştu.

Yapılan yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin omzundan almış olduk." ifadelerini kullandı.

Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmayla bu kişilerin taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarının bildirildiğini aktaran Kasapoğlu, "Kredi geri ödemelerini takip etmek isteyenler an itibarıyla E- Devlet’e girerek taksit tablolarına erişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu bir devrimdir. Gençlerimize bu imkanların sağlanmasında en büyük desteği veren cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı

Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sürecinin yeniden başlatıldığını dile getirdi.

Sürecin objektif kriterlerle ve hızlı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın 23.59'a kadar gençlerimiz başvurularını yapmış olacak ve değerlendirmeleri de başlamış olacak. Sistem an itibarıyla E- Devlet üzerinden açıldı."

Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve kredi başvurusunda bulunabildiğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başvurular, tamamen objektif kriterlerle insan eli değmeden değerlendiriliyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs ve kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #öğrenci #borç
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